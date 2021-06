Investita fuori dal centro commerciale, in ospedale FOTO

L'incidente fuori dall'Emisfero | La donna ha riportato la sospetta frattura di una spalla e ferite al volto | I rilievi da parte della polizia locale

Una donna è stata trasportata dall’autoambulanza in ospedale dopo essere stata investita da un’auto all’uscita dal centro commerciale.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 fuori dal centro commerciale Emisfero della zona di via Settevalli.

Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili della polizia locale – che hanno effettuato i rilievi ed ascoltato alcuni testimoni – la donna era appena uscita dall’ingresso sud del centro commerciale e stava andando col marito verso l’auto parcheggiata quando è stata investita da una Yaris.

La donna è caduta rovinosamente a terra, battendo la spalla e il volto. Subito soccorsa dal personale del centro commerciale e alcuni passanti, che hanno richiesto l’intervento dell’autoambulanza. La donna ha la sospetta frattura di una spalla ed ha perso dei denti nell’urto.

Visibilmente agitata anche la donna che era alla guida della Yaris.