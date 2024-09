Investire testando prima le strategie di trading - Tuttoggi.info

La crescita del risparmio personale e familiare è un aspetto basilare della nostra vita e, grazie a numerosi strumenti consolidatisi nel tempo, non è difficile per un risparmiatore mettere da parte del denaro ricevendo in cambio un certo tasso di interesse.

Con il cambio di politica monetaria sancito dalla Banca Centrale Europea (BCE) a partire dal 2022, i tassi di interesse sul costo del denaro sono lievitati, offrendo un’ulteriore spinta a risparmi nei conti di deposito.

Ma c’è anche chi vuole trasformare la liquidità in un asset finanziario acquistato in Borsa. Quello che prima era risparmio si trasforma in investimento, e con esso anche il risparmiatore diventa un investitore.

Azioni, obbligazioni societarie, fondi passivi negoziati in borsa, futures e altre tipologie di asset class consentono alle persone di introdursi nell’ambito degli investimenti. Tuttavia, avere una strategia è fondamentale, perché non si può investire a cuor leggero senza approfondire e prevedere in quale direzione si muoveranno i mercati finanziari nei prossimi giorni, mesi o anni.

Vediamo quindi come si possono sviluppare e testare le strategie di trading.

Provare le strategie di trading prima di investire: l’aiuto della tecnologia

Mettere alla prova una strategia di trading che abbiamo elaborato è importante per verificarne la validità. Il test di una strategia può essere considerata una tecnica di gestione del rischio finanziario: si simula un investimento e si verifica la correttezza dell’analisi effettuata.

Da questo punto di vista, la tecnologia informatica è di grande supporto, poiché con un software come Metatrader 5, una suite completa per investire in Borsa, è possibile anche sviluppare una strategia di trading e quindi sottoporla a verifica attraverso un’infrastruttura cloud distribuita.

Nella pratica, questi software permettono all’investitore di simulare l’acquisto di azioni, materie prime e altri asset finanziari, e di verificare se la strategia adottata porterebbe a un guadagno una volta applicata nella realtà.

Le risorse informatiche nel cloud messe a disposizione attraverso tali programmi rappresentano la conquista di un vantaggio competitivo per gli investitori, perché possono effettuare il testing delle strategie di trading in tempi ridottissimi rispetto ad alcuni anni fa.

Prima dell’avvento delle risorse hardware e software disponibili nel cloud, infatti, il trader doveva simulare le strategie di trading basandosi sulle capacità del proprio computer personale. È facile immaginare quanto più lente fossero le elaborazioni e, di conseguenza, il tempo per l’applicazione in un caso reale si prolungava significativamente.

Software di trading, il cloud e le strategie di investimento

Grazie alla spinta data dalla digitalizzazione dei processi e alla banda ultra larga che quasi azzera i tempi di connessione, oggi possiamo utilizzare i software di trading come quello sopra menzionato per collegarli a una soluzione cloud che fa uso di numerosi server per compiere miliardi di calcoli al secondo.

I server sono dislocati in ogni parte del mondo per ridurre la latenza di rete, e ciò non fa altro che diminuire ulteriormente i tempi di elaborazione delle strategie di trading, ovunque il trader si trovi nel mondo.

In alcuni casi, per elaborare una strategia di trading prima di investire può essere sufficiente uno smarpthone connesso a internet: al resto pensa il cloud. Sta poi all’investitore decidere se implementare la propria strategia in un contesto d’investimento reale.

Disclaimer

“Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).

Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.

Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.”