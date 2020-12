Investire in criptovalute nel 2021 in modo ponderato - Tuttoggi

Strategia commerciale 2021 con investimento in cripto denaro

Investire in valute virtuali come, ad esempio, i Bitcoin, è come fare un qualsiasi altro tipo di investimento finanziario in borsa. Seppure, data la particolarità e l’importanza della questione, dovrebbe essere cosa ben nota e conosciuta, è sempre quanto mai opportuno ricordare di come anche investire in criptovalute, sia sempre una attività relativamente pericolosa per le proprie finanze. Infatti, come per ogni tipo di investimento finanziario lecito, non esiste mai e poi mai una assoluta e totale certezza sui guadagni realizzati.

In altri termini, investire in Bitcoin e in altre valute in modo non ponderato, si tramuterebbe in un ardita scommessa che si potrebbe, anche, facilmente perdere. In poche parole, come già avviene per ogni tipo di investimento finanziario, anche in quello relativo alle valute digitali è sempre utile non scommettere tutto il proprio capitale su una singola criptovaluta.

Sia a lungo termine e sia a breve termine, comunque, investire in cripto denaro anche nel 2021 è, senza dubbio, una conveniente strategia commerciale. Non per nulla, anche nel corso del 2021, per i Bitcoin e per le altre valute virtuali, è prevista in salita promettente una capitalizzazione di mercato. Ma in quale criptovaluta investire nel 2021? Facciamo il punto della situazione ad oggi.

Il primo trimestre 2020, ha messo in evidenza una complessiva interessante capitalizzazione di mercato delle diverse migliaia di valute virtuali esistenti. Pur tuttavia, è evidente che, con una più che sintomatica crescita, i Bitcoin siano, senza dubbio, la più nota criptovaluta al mondo. Per acquistare facilmente criptovalute e per investire in Bitcoin, vi sono numerose piattaforme online che possono diventare fondamentali partner, tramite i quali ci si potrà addentrare, in modo assolutamente ponderato, nell’affascinante e, contempo, dinamico mondo del Bitcoin e delle altre criptovalute.

Un interessante mezzo per generare profitti, potrebbe essere il trading automaticoBitcoin up. Di certo, risulta essere un utile mezzo per investire in Bitcoin o in una altra valuta virtuale.

Storicamente, la prima valuta virtuale creata nel 2008, in risposta alla crisi economica globale, ossia il Bitcoin, rimane il valore più sicuro in cui investire. In cima alle valutazioni del mercato azionario, con oltre 145 miliardi dollari all’inizio del 2020, il Bitcoin è, senza dubbio e senza alcuna sorpresa, la valuta virtuale leader dei mercati finanziari. Di conseguenza, il 2021 potrebbe essere l’anno ideale per investire in Bitcoin e in criptovalute.

In linea generale, la stragrande maggioranza delle criptovalute ha avuto il proprio valore indicizzato a quello del Bitcoin nel 2020. E, poiché questa valuta virtuale ha una quantità limitata, il suo valore dipende dalla differenza tra la sua offerta e la sua domanda. Bisogna capire, prima di tutto, che l’aumento del valore del Bitcoin è meccanico. Si prevede che la creazione di Bitcoin, chiamata mining, si riduce della metà ogni quattro anni, ossia il periodo necessario per estrarre 210.000 blocchi.

Ragione per la quale, l’acquisto di Bitcoin nel 2021 potrebbe consentire di creare un portafoglio di criptovalute attive che aumenterà di valore con la riduzione del numero di BTC estratti. Non per nulla, meno BTC minati significano un aumento della sua domanda, e quindi del suo valore.

Un altro motivo per investire in criptovaluta nel 2021 è l’arrivo del gigante Facebook. Infatti, Libra, la valuta virtuale del gruppo Facebook, dovrebbe offrire un mezzo di pagamento sempre più accettato. Grazie ad un particolare app che fungerà da portafoglio virtuale per memorizzare Libra, l’utente potrà trasferire denaro a un altro peer tramite diverse applicazioni. Dunque, andando a concludere, investire in criptovalute, come i Bitcoin, nel 2021 in modo ponderato non solo sarà più facile ma, anche, più veloce.