Investe ragazza a Santa Maria degli Angeli, positivo al test sugli stupefacenti

Nei giorni scorsi, verso la mezzanotte, i poliziotti del Commissariato P.S. di Assisi sono intervenuti, a seguito di una segnalazione sul luogo dell’ investimento di una giovane che stava camminando a piedi nella zona di Santa Maria degli Angeli.

Gli agenti hanno trovato la ragazza, visibilmente scossa e con delle lesioni, la quale anche grazie al supporto degli operatori, ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto poco prima.

Il conducente di un auto, un 23enne di origine dominicana, aveva poco prima urtato la ragazza con il proprio mezzo e si era fermato a breve distanza dal luogo dell’accaduto.

Il giovane che all’arrivo degli agenti è stato sottoposto agli accertamenti di rito, è risultato positivo ai test per l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Al termine delle attività di rito, il 23 enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada; inoltre gli è stata ritirata sia la patente di guida che l’autovettura.

