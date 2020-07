Inveisce in centro, arriva la polizia

Inveisce in centro, fino a quando non arriva la polizia a riportare la calma. Attimi concitati in piazza IV Novembre questo pomeriggio, intorno alle 17. Protagonista un giovane nordafricano, che ha iniziato ad imprecare ed inveire, urlando frasi incomprensibili.

Una scena che ha incuriosito, ma anche spaventato, le persone presenti. Qualcuno ha avvertito la polizia.

La pattuglia è arrivata poco dopo. Uno degli agenti si è avvicinato con cautela allo straniero. Dopo aver parlato un po’ con lui è riuscito a calmarlo ed a farsi seguire fino all’auto della polizia, senza opporre resistenza.