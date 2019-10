Intonaco giù dal Serpentone, chiusa via Sicilia

share

Intervento dei vigili del fuoco al Serpentone di via Sicilia. Da una veletta situata all’undicesimo piano si sono infatti staccati alcuni pezzi di intonaco.

I vigili del fuoco si sono dunque arrampicati con un’autoscala fino all’undicesimo piano del palazzo.

Via Sicilia è stata chiusa momentaneamente al traffico per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza.

share

Stampa