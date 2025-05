Intervista a Enrico Gatti: la musica barocca, tra storia, passione e futuro – in arrivo la masterclass a Spoleto | VIDEO - Tuttoggi.info

La partecipazione è aperta e le iscrizioni sono attualmente in corso. Tutti i dettagli, il programma e le modalità di adesione sono disponibili sul sito ufficiale della Spoleto Music Academy

Nel mondo della musica antica, il suo nome è una garanzia. Enrico Gatti è tra i maggiori interpreti europei del repertorio barocco per violino, ma è anche un divulgatore e didatta attento, capace di coniugare rigore storico, sensibilità artistica e passione autentica. Abbiamo incontrato il Maestro Gatti in vista della sua prossima masterclass alla Spoleto Music Academy – promossa dall’associazione culturale Visioni d’Autore e in programma dal 24 al 28 giugno – intervistato da Francesco Liberati, presidente dell’associazione e curatore dell’iniziativa.

La cornice sarà ancora una volta Spoleto, città d’arte e di storia, che il Maestro conosce bene. Con lui abbiamo parlato di Arcangelo Corelli, di interpretazione storicamente informata, del ruolo dell’Umbria nella musica barocca e del suo percorso artistico.

Maestro Gatti, partiamo dalle basi: che cosa intendiamo quando parliamo di musica barocca?

Il termine “barocco” è spesso usato in modo approssimativo. Nell’arte figurativa si riferisce soprattutto al Seicento, e inizialmente aveva una connotazione negativa, legata all’eccesso e alla stravaganza. In musica, il barocco copre un periodo più ampio: dalla prima metà del Seicento fino a metà Settecento. Gli stili erano molti e diversificati, ma nel mio corso a Spoleto ci concentreremo su Arcangelo Corelli, un punto di sintesi perfetto tra la tradizione polifonica e il nascente virtuosismo solistico.

Quali compositori italiani ritiene centrali per questo periodo?

Troppi per citarli tutti, ma direi che Claudio Monteverdi e Alessandro Scarlatti furono fondamentali per la musica vocale, mentre per la musica strumentale sono imprescindibili Arcangelo Corelli e Antonio Vivaldi. Non dimentichiamo Giuseppe Torelli, innovatore del concerto solistico, spesso trascurato, ma essenziale per capire anche l’evoluzione del pensiero musicale che ha influenzato persino Bach.

E l’Umbria? Quale ruolo ha avuto nel panorama barocco?

Spoleto, ma in generale l’Umbria, hanno avuto un ruolo tutt’altro che secondario. Molti organi di Roma venivano costruiti a Cerreto di Spoleto, e diversi musicisti attivi nella capitale venivano proprio da qui. Spoleto, in particolare, grazie alla sua posizione strategica e alla vivace vita ecclesiastica, fu un importante centro di produzione musicale, soprattutto sacra. E ancora oggi, con il Festival dei Due Mondi, ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nella riscoperta del barocco.

Nella sua attività didattica, cosa ritiene essenziale trasmettere agli allievi?

Due cose: rigore nella ricerca delle fonti storiche e attenzione alla dimensione personale. L’interpretazione musicale deve partire dalla comprensione del contesto storico, ma poi deve anche diventare espressione autentica del musicista. Bisogna aiutare ogni studente a trovare la propria voce all’interno di una prassi antica.

Durante la masterclass sarà anche presentato il volume “Il giovane Corelli”. Ce ne parla?

È il frutto di anni di ricerca condotta con il musicologo Francesco Zimei. Contiene lettere inedite, nuovi documenti, e persino un ritratto giovanile attribuito a Cesare Gennari. È un lavoro che offre nuovi spunti per comprendere meglio la figura di Arcangelo Corelli e il suo impatto. In occasione della presentazione, ci sarà anche una dimostrazione dal vivo del violinista Gilberto Ceranto, mio ex-allievo, che ricostruirà tecnicamente e stilisticamente il modo di suonare corelliano.

Infine, “Preconium Solitudinis”: ci racconta il suo progetto più personale?

È un viaggio interiore, un recital per violino solo arricchito da testi e immagini. Non è un prodotto commerciale, ma un’esplorazione artistica e umana. Racconta di solitudine, di ricerca, di virtù. Un progetto lungo, nato dal bisogno profondo di dire qualcosa di essenziale, fuori dai meccanismi del mercato.

Dal 24 al 28 giugno, Spoleto ospiterà un’importante occasione di alta formazione musicale con la masterclass del M° Enrico Gatti, promossa dall’Associazione Visioni d’Autore nell’ambito della Spoleto Music Academy. Un’opportunità preziosa per studenti, musicisti professionisti e appassionati del repertorio antico di approfondire lo studio dell’interpretazione storicamente informata direttamente con uno dei massimi esperti internazionali.

La partecipazione è aperta e le iscrizioni sono attualmente in corso. Tutti i dettagli, il programma e le modalità di adesione sono disponibili sul sito ufficiale della Spoleto Music Academy.

Un appuntamento da non perdere, nel cuore dell’Umbria, per vivere la musica antica, oggi più viva che mai.