Martedì interruzione servizio idrico a Perugia - Tuttoggi

UMBRA ACQUE S.p.A., informa la clientela interessata che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del 28 settembre 2021

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti Vie del Comune di Perugia:

• Via Fra’ Bevignate• Via Pompili• Via Cialdini da intersezione Via Brugnoli a Piazza Monteluce• Via Madonna del Riccio• Via Carlo Cattaneo • Via Ippolito Nievo• Via Pestalozzi • Via Italo Svevo • Via Francesco De Sanctis



Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445