Interruzione erogazione acqua a Castel Ritaldi - Tuttoggi

Per il collegamento della nuova rete idrica in località Castel Ritaldi sarà interrotta la fornitura dell’acqua potabile

dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 30 settembre 2020.

Le zone/vie interessate sono le seguenti:

loc la Bruna ad esclusione delle vie VIII Marzo, Via Gronchi, Via Einaudi.

loc Borgo Primo e Borgo Secondo, via San Giuseppe

strada provinciale 457 dalla Bruna fino a Borgo Primo e Borgo Secondo

via Turati, via Togliatti, via Gramsci, via Rosselli, via I Maggio, via Costituzione.

Zona Campo Sportivo

Loc Case Sparse, Casa Rossa e limitrofe.

Foto repertorio TO