Internazionali di tennis Città di Perugia: il Gruppo Grifo sostiene l’evento - Tuttoggi.info

Ai piccoli visitatori della mostra, in regalo gadget Mucca Grifo e Pass d’artista per assistere alle partite

Ha preso il via il 9 giugno, e durerà fino al 16 giugno, la nona edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia, in programma sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia. Un evento che porta in città campioni di alto livello e che vede coinvolti anche gli studenti delle scuole primarie della città, grazie al contest ‘Tennisti in cerca d’autore’, in collaborazione con il Gruppo Grifo Agroalimentare, sponsor della manifestazione.

Il concorso, che prende il nome dalla famosa opera letteraria di Luigi Pirandello, ha ‘invitato’ i piccoli artisti a dare spazio alla fantasia nell’ideare e realizzare disegni e il vincitore è stato così riprodotto nelle grafiche ufficiali dei manifesti, locandine, poster e materiale web di promozione del torneo ATP Challenger. Sono stati 180 gli alunni partecipanti di cinque scuole primarie perugine e 45 le opere realizzate. I lavori prodotti sono stati esposti in una mostra a ingresso gratuito al Centro servizi camerali ‘Galeazzo Alessi’ (ex Borsa Merci) di Perugia, in via Mazzini. La mostra è rimasta aperta sabato e domenica e ai bambini che l’hanno visitata è stato distribuito un simpatico gadget, la mucca del Gruppo Grifo Agroalimentare. Oltre al gadget, i piccoli visitatori hanno potuto ritirare il loro ‘pass d’artista’ che darà diritto all’accesso gratuito al torneo per tutta la settimana.

Sabato 15 giugno, infine, si svolgerà la premiazione ufficiale dei vincitori del contest ‘Tennisti in cerca d’autore’, e cioè le classi quinta A e quinta B della scuola primaria ‘Giovanni Cena’ di Perugia. La premiazione avverrà nel pomeriggio, subito dopo il primo match di giornata che inizierà alle 16, sul campo centrale del Tennis Club Perugia.

“Con il contributo agli Internazionali di Tennis, che sono la manifestazione tennistica più importante dell’Umbria – ha dichiarato Carlo Catanossi, presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare – la nostra cooperativa vuole mandare un messaggio di vicinanza al territorio e sostegno allo sport, portatore di valori sani, quali la lealtà, il rispetto della persona e delle regole”.

“Siamo stati molto contenti – ha concluso Laura Nofrini, insegnante della scuola primaria Giovanni Cena – di aver avuto l’opportunità di partecipare a questo contest. I ragazzi hanno subito accolto questa iniziativa, abbiamo ragionato insieme su cosa avrebbe potuto colpire la giuria e gli alunni hanno usato la loro creatività, è stato un lavoro di squadra”.