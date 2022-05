International Dance Competition Spoleto, premiati migliori danzatori del trentennale - Tuttoggi

Si conclude con il Gala dei Vincitori, l’edizione numero 30 dell’International Dance Competition Città di Spoleto

Si conclude con il Gala dei Vincitori, l’edizione numero 30 dell’International Dance Competition Città di Spoleto. Il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti ha ospitato sabato 21 la serata d’onore dopo aver accolto per una intera settimana circa 130 ballerini provenienti da Italia, Ungheria, Bulgaria, Corea, Ucraina, Giappone.

“Un indotto importante per la nostra città – spiega Danilo Chiodetti, Assessore alla Cultura – e un piacere in questi giorni incontrare in giro per Spoleto così tanti ragazzi. Durante questa manifestazione si respira un’atmosfera speciale”. Il nome di Spoleto risuona nel mondo grazie all’internazionalità ritrovata dopo il black out imposto dal Covid alla danza. “Il Concorso di Spoleto è riconosciuto in tutto il mondo per la sua qualità – precisa il Direttore Artistico Irina Kashkova – e noi puntiamo a fare sempre meglio, ogni anno di più.”