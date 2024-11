"Intelligenza artificiale tra etica e scienza", convegno all'Itt Allievi Sangallo - Tuttoggi.info

Il 22 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 l’ITT ALLIEVI SANGALLO di Terni ospiterà il convegno “Intelligenza Artificiale tra etica e scienza”, organizzato in collaborazione con IRASE Umbria e UIL.

L’evento si svolgerà in sala Tripepi e vedrà la partecipazione della classe di automazione 4AT e delle classi dell’indirizzo di informatica 4CIA e 4DIA che, oltre al presente convegno che avrà lo scopo di introdurre questo tema di forte attualità, saranno coinvolte nel corso dell’anno scolastico in altri due progetti sull’intelligenza artificiale.

La prof.ssa Margherita Vagaggini, Presidente di IRASE Umbria, coordinerà l’evento.

Il primo intervento previsto sarà a cura del Prof. Massimo di Menna, docente e formatore IRASE, ed avrà lo scopo di far conoscere agli studenti ed ai presenti, l’intelligenza artificiale e di avviare un percorso di riflessione sulle sue implicazioni.

Prenderà poi la parola la giornalista Donatella Miliani per illustrare opportunità e rischi dell’AI.

L’intervento del successivo relatore, il Dott. Maurizio Molinari, segretario UIL confederale, sarà incentrato sulla normativa di riferimento.

Al termine degli interventi è previsto un momento di riflessione con gli studenti che saranno coinvolti anche in un lavoro di gruppo.

L’evento si concluderà con un dibattito incentrato sulla restituzione e socializzazione delle riflessioni degli studenti.

Questo evento, ennesimo frutto della collaborazione dell’ITT ALLIEVI SANGALLO con gli enti del territorio, offrirà agli studenti la possibilità di approfondire e riflettere con esperti su un tema di estrema attualità e rilevanza come l’intelligenza artificiale e sarà sicuramente un’opportunità di arricchimento del loro bagaglio culturale anche in chiave orientativa.





Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO, VIALE CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA