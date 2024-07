Intelligenza artificiale, se ne parla a Spoleto con il Siap Umbria e la dirigente del Cosc della Polizia postale dell’Umbria, Michela Sambuchi - Tuttoggi.info

Appuntamento venerdì 12 luglio alle 17 nelle sale di Palazzo Due Mondi (corso Mazzini)

“Intelligenza artificiale – Opportunità e pericoli tra quotidianità, investigazione e necessità di informazione”. È questo il titolo dell’incontro promosso dal Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) Umbria, che si terrà venerdì 12 luglio, alle ore 17, nelle sale di Palazzo Due Mondi, in corso Mazzini 46 a Spoleto.

Il momento del confronto, moderato dalla giornalista Rosaria Parrilla, avrà come relatrici Michela Sambuchi, vice questore e dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale e delle comunicazioni dell’Umbria, e Sonia Montegiove, giornalistica e informatica.

A fare i saluti istituzionali sarà il segretario provinciale del Siap Perugia, Giacomo Massari.

Per gli avvocati che parteciperanno sarà possibile acquisire, ai fini della formazione professionale continua, due accrediti, uno in deontologia e l’altro in diritto e procedura penale.