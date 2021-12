Installazioni luminose, un grande "pacco regalo" a Porta Romana

Venerdì 3 dicembre l'accensione

Domani, 3 dicembre, è il giorno dell’accensione delle grandi installazioni luminose che, come da tradizione, Confcommercio Foligno regala alla città. Tra slitte, pacchi e stelle, sorprese sono attese a piazza Garibaldi, piazza San Domenico, piazza della Repubblica, piazza Matteotti, Corso Cavour e Largo Carducci. Entra così nel vivo il calendario degli eventi natalizi.

Le luminarie

Dopo l’accensione delle luminarie in tutte le vie del centro storico e

piazze, comprese le frazioni, il 3 dicembre alle ore 17 il taglio del

nastro per dare il via a tutti gli eventi del Natale comprese quelle

dell’arte del Natale. Due le novità per le installazioni: il grande pacco di Natale a Porta romana con passaggio interno e la slitta con quattro renne tutta luminose più grande del “mondo” posizionata in mezzo a piazza della Repubblica. Il tutto sotto il cielo stellato grazie alle luminarie, così i più piccoli potranno godere dello spettacolo, salire sulla slitta e andare a divertirsi nel mini luna Park posizionato sotto piazza Matteotti.

L’albero a Largo Carducci

Venerdì 3 dicembre sarà acceso anche il grande albero di 20 metri a Largo Carducci, così come la rinnovata stella in piazza San Domenico.

Dall’8 dicembre arriva il trenino dei sogni con Babbo Natale che vi trasporterà per città vedere le bellezze con fermata presso

l’installazioni luminose.