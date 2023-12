Installati nuovi giochi inclusivi per i bimbi a Santa Maria degli Angeli - Tuttoggi.info

Nella zona di Santa Maria degli Angeli sono stati installati nuovi giochi per i bambini grazie a 32 mila e 474 euro assegnati dal fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

Per la precisione – si legge in una nota del Comune – una parte di questa cifra, 22 mila euro, è servita per un’altalena con cestone, un percorso con il ponte tibetano e lo scivolo e il pavimento antitrauma; tutti i giochi sono stati realizzati con strutture in alluminio. L’altra parte delle risorse è stata impiegata per lavori di manutenzione dell’area verde situata nella zona centrale e molto frequentata davanti alla basilica della Porziuncola in fondo ai giardini.

“Il finanziamento ottenuto – commenta l’assessore alle politiche per la disabilità Paolo Mirti – rientra nel progetto di abbattimento delle barriere architettoniche per favorire l’inclusione delle persone con disabilità. In questo caso abbiamo pensato, come amministrazione comunale, ai bambini diversamente abili che hanno il diritto di non essere penalizzati nel gioco e nella socialità con i coetanei in una area verde molto frequentata da bambini, giovani e famiglie”.