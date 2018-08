Installati 4 speed check in viale Don Bosco e via XXV aprile

share

Quattro speed check sono stati installati in due delle arterie urbane più problematiche, dal punto di vista del traffico e della sicurezza stradale, di Gualdo Tadino, ossia: Viale Don Bosco e Via XXV Aprile. Come più volte richiesto dai residenti e non solo, per mettere un freno a guidatori irresponsabili e aumentare e garantire la sicurezza di pedoni, automobilisti, ragazzi delle scuole e cittadini che accedono ad attività commerciali e che vivono nella zona, l’Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Polizia Municipale, ha collocato dei rilevatori di velocità queste due arterie, tra le più trafficate della città.

I dissuasori, chiamati speed check, sono di colore arancione e, grazie ad una luce lampeggiante, sono ben visibili di notte allo scopo di ottimizzare la loro funzione dissuasiva. “Dopo varie sollecitazioni pervenuteci dai cittadini relative a queste due vie, dove le macchine sfrecciano anche a 100 km/h mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti, – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti – abbiamo deciso di installare 4 speed-check per mettere un freno a questa situazione. La tutela della sicurezza stradale e dei cittadini che percorrono giornalmente queste arterie ed il rispetto del codice della strada sono infatti valori per noi fondamentali e imprescindibili. Si tratta di un provvedimento che mira ad aumentare la guida sicura e ad avere un comportamento responsabile da parte dei conducenti per il bene di tutti”.

