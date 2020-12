Insieme per Francesco, un crowdfunding per la vela di Giotto e giotteschi - Tuttoggi

Si vuole riportare il San Francesco in Gloria all'antico splendore, grazie al contributo di tutti

È stato inaugurato “Insieme per San Francesco”, progetto per la tutela e valorizzazione della Basilica Inferiore di San Francesco d’Assisi lanciato dalla Fondazione per la Basilica di San Francesco, ente senza fini di lucro nato a sostegno del patrimonio religioso e culturale del complesso architettonico di Assisi, e LoveItaly, organizzazione no-profit per la promozione del patrimonio culturale italiano, nata per iniziativa di LVenture Group. L’obiettivo è il restauro della vela di Giotto e giotteschi raffigurante San Francesco in Gloria.

Insieme per Francesco è “Una grande opportunità per restituire all’affresco la sua originaria bellezza cui tutti possono contribuire tramite il sito loveitaly.org e ricercando il nome del progetto. L’intervento di restauro, reso necessario dal degrado causato dagli eventi sismici e dall’azione dei fattori microclimatici, è oggi ancora più urgente: sono evidenti e diffuse le sedimentazioni, distacchi e micro-sollevamenti della pellicola pittorica, nonché lesioni lungo tutta la superficie dell’affresco. Il restauro prevede il ripristino della stabilità e dell’adesione della pellicola pittorica all’intonaco e dello stesso intonaco alla struttura sottostante. Le vecchie stuccature – che risalgono a interventi di restauro precedenti – saranno consolidate o rimosse e sostituite con nuove realizzate con malte adeguate e compatibili con i materiali preesistenti. I sollevamenti della pellicola pittorica saranno fissati mediante infiltrazioni di emulsioni acriliche e, in seguito, verrà eseguita una pulitura a secco tramite spugne per la rimozione della polvere leggermente fissata, della polvere bianca salina e delle ragnatele.

“Noi frati del Sacro Convento abbiamo un privilegio grandissimo, quello di custodire la Basilica dove riposano le spoglie mortali di San Francesco d’Assisi. Tocca a noi preservare opere d’arte di Maestri quali Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti, Simone Martini”, l’appello di fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di di Assisi. “Siamo onorati – aggiunge Stefano Pighini, Vice Presidente di LoveItaly – di poter collaborare con la Fondazione San Francesco di Assisi per tutelare una gemma rara del nostro patrimonio culturale e spirituale, con l’obiettivo di contribuire a restituirne l’originaria bellezza”.