Inquinamento, pediatri scrivono al sindaco: "Serve tavolo di lavoro"

Appello locale dopo la lettera delle associazioni nazionali

Un tavolo di lavoro per lavorare a soluzioni contro l’inquinamento dell’aria. E’ quello che chiedono i pediatri di Foligno, sottoscrittori di una lettera indirizzata al sindaco Stefano Zuccarini. A firmarla undici pediatri di famiglia, insieme alla dottoressa Beatrice Messini, dirigente del reparto di pediatria dell’ospedale di Foligno e il dottor Pietro Stella, pediatra di comunità del Distretto di Foligno.

L’appello dei medici locali

“Gentilissimo Sindaco – scrivono – con la presente tutti i Pediatri di Foligno (di famiglia, ospedalieri e di comunità) sollecitano la Sua attenzione all’appello dei 14.000 medici pediatri contro l’inquinamento dell’aria, rivolto a tutti i Sindaci dei Comuni italiani attraverso l’ANCI. L’inquinamento atmosferico rappresenta la più importante minaccia per la salute pubblica, e, preoccupati per la situazione ambientale anche del nostro territorio, siamo a richiedere in via ufficiale la costituzione di un tavolo di lavoro su questo tema (come sta già avvenendo in molti altri Comuni italiani) che ci veda partecipi, con l’obiettivo di condividere le evidenze scientifiche disponibili su questo tema, discutere le proposte avanzate dall’appello nazionale e sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di generare comportamenti virtuosi“.