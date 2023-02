"Innamorati di Orvieto", social tour con 10 instagrammers per raccontare la città - Tuttoggi

Il social tour toccherà alcuni degli scorci più suggestivi e iconici della città per concludersi al Pozzo di San Patrizio | Ci sarà anche un photo contest

Con “Innamorati di Orvieto” la città punta sul vasto pubblico dei social per promuoversi. Oggi (sabato 11 febbraio) per “La Luna nel Pozzo” saranno a #Orvieto 10 instagrammer e content creator professionisti selezionati dalla community di @IgersRoma per raccontare l’evento sui social network e portare in rete le meraviglie della Rupe.

A guidarli il fondatore della community, il giornalista e content creator Matteo Acitelli, inserito nella classifica dei “Number One Under 30” di Forbes Italia, i migliori under 30 “che scriveranno il futuro del nostro Paese”. Con circa 200mila follower su Instagram, Matteo Acitelli compare tra i 5 migliori della categoria Media e tra i 100 nomi che, divisi in 20 categorie, sono menzionati nella Top 100 Under 30 della prestigiosa rivista insieme a volti noti del mondo dell’imprenditoria, dello sport e della musica.