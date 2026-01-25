Inizio da incubo, poi la Sir schiaccia l'Itas 3-1 - Tuttoggi.info

Una Sir in formato bulldozer diesel, fatica a scaldarsi, ma poi non si ferma più, demolendo al PalaBarton l’Itas Trentino (3-1).
Nel primo set ospiti devastanti, con i Block Devils che non riescono a superare il muro trentino, guidato da Bartha. Il pubblico bianconero deve così assistere incredulo ad un primo set dominato dagli ospiti, che chiudono 25-11.
La partita dei Block Devils praticamente inizia dal secondo set, quando Perugia ritrova una certa efficacia al servizio e continuità negli attacchi. Trento però esta attacca e trova il pari (15-15) ancora con un muro dl solito Bartha. La Sir ricostruisce il suo vantaggio punto su punto (ace di Giannelli per il 21-17) e resistente al tentativo di rientro degli ospiti, prendendosi il secondo set 25-23 sul mani-fuori vincente di Ben Tara.
La Sir non si ferma anche nel terzo set, prendendo subito il largo e chiudendo 25-15.
Quarto set nel segno dell’equilibrio. Il break della Sir (14-9 con ace di Plotnytskyi) ridà vigore ai Block Devils, tornati a difendere con grande intensità). L’Itas prova a rientrare, ma Bartha spara fuori il servizio. Fa invece centro dai 9 metri Semeniuk, cresciuto nel corso dell’incontro (21-13). Non passa più l’Itas e la Sir si prende il set e la vittoria da 3 punti.
Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino 3-1
11-25; 25-23; 15-25; 25-18
(foto Sir Volley)