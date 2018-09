Inizio anno scolastico per gli istituti superiori di Norcia

E’ suonata la campanella lunedì 10 settembre per le classi dell’istituto secondario di secondo livello a Norcia, in anticipo rispetto alle altre parti della Regione per consentire l’avvio dei lavori, dal 1 giugno 2019, di una struttura che sostituirà i moduli prefabbricati, in attesa della costruzione del nuovo polo scolastico. La scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado inizieranno mercoledì 12.

Sono circa duecento gli studenti che frequenteranno gli istituti superiori nursini, provenienti dai paesi limitrofi di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto e Leonessa, in provincia di Rieti, per un trend considerato in crescita rispetto allo scorso anno. A dare il benvenuto ai ragazzi il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno; la Dirigente Scolastica, Rosella Tonti; l’ Assessore ai Servizi Sociali e Cultura, Giuseppina Perla; il Capitano dei Carabinieri di Norcia, Pasqualino Trotta.

“Dopo la risposta emotiva, resiliente e di carattere, oggi abbiamo bisogno di rinnovare la scommessa di restare nel nostro territorio. I nostri ragazzi sono stati la spinta, anche per le famiglie, a rimanere: quell’esempio tangibile di resilienza che contraddistingue la nostra Comunità da due anni e che ci rende orgogliosi” ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. “Con l’inizio del nuovo anno scolastico oggi riprendiamo la strada che possa portarci alla ricostruzione del tessuto edilizio e sociale della nostra Comunità. La scuola italiana – continua – sforna i migliori giovani, particolarmente apprezzati all’estero, voi – prosegue Alemanno rivolgendosi direttamente agli studenti – dovete sentirvi fortunati di frequentare uno dei migliori Istituti del Paese. Con i vostri docenti e tutto il personale scolastico, gente che non ha mai mollato, avete costituito un sistema e avete dimostrato come in questo modo, tutti insieme, sia possibile ottenere risultati”.

Tra le novità di quest’anno l’istituzione del Liceo Sperimentale di 4 anni, presente in soli altri due istituti in Umbria.

“Iniziamo il percorso che ci mette in sintonia con gli altri sistemi di istruzione – ha detto la Dirigente Scolastica Rosella Tonti – fa piacere constatare che gli alunni stanno tornando ci vuole tempo. Grazie alla sinergia tra le istituzioni, in particolare con il Comune di Norcia, stiamo tornando alla normalità e disporre di cose e spazi che per altre realtà possono essere scontate, come avere ogni aula per ogni classe”.

