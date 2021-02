Iniziate vaccinazioni a San Marco, come prenotarsi. A Gubbio positivi in calo - Tuttoggi

Al Cva di San Marco si è partiti con i nati nel 1940 e nel gennaio del 1941, fino a venerdì saranno vaccinate 84 persone al giorno

Sono iniziate questa mattina (lunedì 15 febbraio), al Cva di San Marco (Gubbio) le vaccinazioni per donne e uomini nati nel 1940 e nel gennaio 1941.

La Asl fa sapere che verranno vaccinate, a partire da oggi e per tutta la settimana, 84 persone al giorno. Il sindaco Filippo Mario Stirati torna a ribadire: “Più vaccinazioni facciamo, più mettiamo al sicuro la popolazione più fragile e prima potremo tornare alla vita normale. Mi fa piacere sapere che in moltissimi si sono già prenotati e colgo l’occasione per invitare chi ancora non lo avesse fatto a farlo”.

La prenotazione può essere fatta in due modalità: tramite il portale web dedicato https://vaccinocovid.regione.umbria.it oppure nelle farmacie. È stato inoltre istituito un numero verde dedicato, 800.192.835, attivo dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, per fornire assistenza e supporto ai cittadini in caso di difficoltà nella fase di prenotazione, ma anche per garantire, se dovesse essere necessaria, la cancellazione della prenotazione effettuata.

“Abbiamo finalmente una grande opportunità per uscire da una situazione difficile, che sta creando enormi disagi a tutti e a tutti i livelli – chiude il sindaco – prima ci vaccineremo, prima riavremo indietro le nostre vite”.

La situazione contagi, nel Comune di Gubbio, vede intanto una leggera discesa dei positivi, dai 188 del 10 febbraio agli attuali 173. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2 guariti a fronte di zero nuovi casi.