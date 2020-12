Infiorate di Spello, torna il calendario ‘Maestri del petalo 2021’

Giunto alla sua nona edizione, il calendario delle Infiorate di Spello, “Maestri del petalo 2021”, dal 20 dicembre torna disponibile con una selezione fotografica delle opere vincitrici degli ultimi cinque anni del concorso e alcune foto del passato tratte dall’archivio storico del Circolo Cine Foto Amatori Hispellum.

Scatti dalla prima metà del ‘900

In attesa di tornare a celebrare sulle strade il prossimo Corpus Domini (5 e 6 giugno 2021), le infiorate di Spello saranno rievocate negli scatti fotografici (di Sante Castignani, Gianni Donati, Alessandro Piccioni, Roberto Salari e Cine Foto Hispellum), che dalla prima metà del Novecento ad oggi ripercorrono nel tempo, insieme alle immagini di alcuni dei momenti più belli e significativi della manifestazione, anche l’evoluzione tecnica e qualitativa di un’arte che nell’ultimo decennio ha fatto conoscere la città di Spello in gran parte del mondo.

La presentazione

La nuova edizione del calendario sarà presentata domenica 20 dicembre alle ore 18.15 con un video che sarà trasmesso sulla pagina Facebook delle infiorate nell’ambito dell’edizione online di “Spello in Festa – Natale e dintorni”, l’iniziativa promossa dal Comune di Spello per valorizzare lo spirito natalizio nel rispetto delle normative anticovid.

Ordinazioni online

Fino a quando l’andamento del quadro epidemiologico del Covid-19 non consentirà la riapertura del Museo, il calendario (al prezzo invariato di 10 euro) potrà essere ordinato tramite Facebook o email (info@infioratespello.it). Il ricavato delle vendite andrà a sostenere le attività che gli infioratori promuovono nel corso dell’anno per valorizzare insieme alla tradizione artistica delle infiorate tutte le risorse del territorio. Gli iscritti all’Associazione Le Infiorate di Spello come sempre potranno acquistare il calendario a un prezzo agevolato.