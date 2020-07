Concorso “Balconi fioriti”: Spello diventa un giardino multicolore

Spello Città d’arte e dei Fiori è pronta per celebrare i tanti cittadini che con amorevole passione dedicano il loro tempo alla cura dei vicoli e degli angoli più suggestivi della città partecipando al concorso “Finestre, balconi e vicoli fioriti”. Un appuntamento atteso con trepidazione dagli Spellani che ogni anno consacra il legame della Città di Spello con i Fiori e che quest’anno si rinnova in una edizione speciale che vuole continuare a valorizzare i caratteristici vicoli fioriti di Spello e i cittadini che ne sono protagonisti.

Università partner dell’iniziativa

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Spello in collaborazione con il Comune e l’Associazione Le Infiorate di Spello, nella XVI edizione acquisisce come autorevole partner il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) dell’Università degli Studi di Perugia che, insieme alla consolidata partnership con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3) consentirà di portare avanti con le loro professionalità nuove idee e progetti nell’ottica della valorizzazione e promozione della città e dell’Umbria. Ulteriore novità di questa edizione sarà una pubblicazione che raccoglierà le foto degli allestimenti e dei protagonisti, che oltre a rappresentare un prezioso ricordo da custodire, sarà un importante strumento di promozione turistica.

La soddisfazione del sindaco

“Un giardino multicolore che ogni anno si rinnova nei colori e nei profumi dei fiori che i cittadini di Spello curano con amore e passione – commenta il sindaco Moreno Landrini – anche quest’anno gli splendidi vicoli e scorci della città si offrono ai visitatori e alla comunità facendo da cornice al ricco patrimonio storico-artistico. “In questa edizione straordinaria abbiamo voluto che siano i cittadini il centro focale per comunicare e promuovere l’accoglienza, attraverso le persone che dedicano il loro tempo con passione e tanto impegno per trasformare Spello in un paradiso botanico – precisa il presidente della Pro Spello Fabrizio De Santis- Siamo certi che la pubblicazione curata dal fotografo spellano Sante Castignani diventi un prodotto pregiato mai realizzato finora in nessuna realtà e di forte impatto comunicativo”.