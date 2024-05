Infiorate di Spello, speciale annullo filatelico di Poste Italiane su cartolina di Elvio Marchionni - Tuttoggi.info

La mattina della domenica del Corpus Domini, 2 giugno, a Spello avrà luogo il tradizionale annullo filatelico di Poste Italiane su cartolina celebrativa a tiratura limitata, realizzata anche quest’anno dal maestro Elvio Marchionni, artista spellano tra i più interessanti nel panorama contemporaneo dell’arte pittorica e scultorea. L’appuntamento è dalle ore 8 alle 12 sotto i portici del Palazzo comunale, di fronte al Museo delle Infiorate. La cartolina s’intitola “Strappo n. 943. Omaggio a Spello” e presenta una Madonna con bambino che ricorda la religiosità e la delicatezza delle Infiorate, e due putti sullo sfondo simboleggiano le nuove generazioni da cui dipende il nostro futuro e il mantenimento di questa tradizione.



La Fondazione Marchionni, con sede nella ex chiesa di S. Michele Arcangelo, nasce nel 2009 con scopi didattico-artistici: vuole ricreare l’ambiente e l’atmosfera delle antiche Botteghe, dove la conoscenza e il mestiere si trasferivano dall’artista maestro al discepolo e dal discepolo al maestro, lavorando assieme in un continuo scambio di creatività. Il progetto dei corsi d’arte nasce dunque dal desiderio di trasmettere e di condividere esperienze, poiché è grazie al lavorare e allo sperimentare insieme che la creatività di ognuno viene potenziata. Nella sua Fondazione, Marchionni non soltanto promuove manifestazioni, mostre e collaborazioni, ma rende disponibile un grande laboratorio in cui turisti, visitatori, scuole, appassionati o semplici curiosi, possono ammirare tutte le fasi di lavorazione per la realizzazione di ogni opera d’arte.

Luogo: Centro storico Spello, Piazza della Repubblica, SPELLO, PERUGIA, UMBRIA