Infiorate di Spello, presentato il calendario 'Maestri del petalo' 2020 - Tuttoggi

Un calendario per celebrare i momenti più significativi e le immagini più belle delle Infiorate di Spello. Dodici immagini che rievocano la magia di quella che è la notte più bella e più lunga per gli spellani e che consente di vivere quelle magiche emozioni per tutto l’anno.

C’è tutto questo nel calendario Maestri del petalo 2020, presentato ieri (sabato 14 dicembre) dal presidente dell’Associazione Infiorate di Spello Mirko Di Cola alla presenza del sindaco di Spello Moreno Landrini, del vicesindaco Guglielmo Sorci, del presidente della Proloco di Spello Fabrizio De Santis, del vicepresidente dell’Associazione Giuliano Torti e di numerosi infioratori.

“Le infiorate di Spello sono un appuntamento che ci accompagna nell’arco dell’anno – evidenzia il sindaco Landrini – con numerose iniziative collaterali. Il calendario è solo una delle espressioni del forte valore sociale, culturale e artistico delle Infiorate che in questi ultimi anni, grazie all’Associazione e agli infioratori, hanno contribuito a diffondere nel mondo l’immagine di Spello come città d’arte e dei fiori. In questo senso stiamo lavorando per migliorare l’allestimento del Museo delle Infiorate e per diffondere nuovo materiale promozionale della manifestazione”.

Il presidente dell’Associazione Infiorate di Spello Mirko Di Cola, oltre a sottolineare il grande lavoro degli infioratori per il calendario, appuntamento per il quale si è cercato di estrapolare le immagini a più alto impatto, ha annunciato una prima piccola novità dell’edizione 2020 delle Infiorate, che si svolgerà il 13 e 14 giugno. “Stiamo lavorando – ha spiegato – ad un progetto di accoglienza speciale per i visitatori con aree per il cibo, per il relax e per la convivialità”.

Il nuovo calendario Maestri del petalo 2020 può essere acquistato presso il Museo delle Infiorate al costo invariato di 10 euro al pubblico e prezzo agevolato per gli iscritti all’Associazione. Il ricavato delle vendite andrà a sostenere le attività che gli infioratori promuovono nel corso dell’anno per valorizzare la tradizione artistica delle infiorate e tutte le risorse della città e del territorio.