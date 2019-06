Infiorata, record visitatori a Spello | Foto, da Papa Francesco Supereroe a Calimero

share

Record di visitatori per l’Infiorata di Spello che da ieri sera sta registrano il tutto esaurito con qualche problema anche per la viabilità che, specie sulla superstrada, ha registrato lunghe code. Già dalle 9 di questa mattina il pubblico affezionato alle celebrazioni spellane ha invaso le vie della cittadina dove, per tutta la notte, gli artisti hanno realizzato i loro preziosi e profumati quadri.

Alle 10, presso la Chiesa di San Lorenzo Martire, si è celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Foligno, Monsignor Gualtiero Sigismondi. Subito dopo è stata la volta della processione lungo tutto il percorso dell’infiorata. Da men di un’ora sono state aperte le taverne con menù a base di fiori.

Le opere hanno ovviamente sono tutte realizzate all’insegna dei simboli religiosi, della natura e dell’uomo. Ma c’è anche chi ha in modo simpatico riprodotto personaggi della realtà come dei fumetti che sono stati particolarmente apprezzati dal pubblico: come quello che ritrae Papa Francesco che si apre il talare da cui spunta una gigantesca lettera “F” su maglia azzurra, come Superman. Non sfuggono neanche Diabolik e l’indimenticato Calimero con il suo “E’ un’ingiustizia però”.

Più tardi l’aggiornamento sul vincitore della edizione 2019 dell’Infiorata di Spello

(photo Ce.Ga.)

