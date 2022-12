"Indietro nel Tempo", a Orvieto un mercatino di antiquariato e non solo dal 24 al 26 dicembre - Tuttoggi

Disciplina della circolazione

La proroga dell’ordinanza dell’11 ottobre scorso mantiene invariate le precedenti disposizioni per la circolazione emanate dal Settore Polizia Locale e Mobilità: dalle ore 06:00 alle 20:00 dei giorni: 24 – 25 – 26 dicembre 2022 è programmato il divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in Corso Cavour, nel tratto compreso tra Piazza Cahen e Via Montemarte; i veicoli dei residenti autorizzati al transito nel Settore 1 e i veicoli adibiti al carico e allo scarico delle merci transiteranno seguendo un percorso alternativo (Via Roma – Via Montemarte – Corso Cavour; il senso unico di marcia in Via Montemarte (direzione Corso Cavour – Via Roma) sarà invertito in direzione opposta (Via Roma – Corso Cavour).

Dalla suddetta disciplina di divieto di transito sono esclusi i veicoli di pronto intervento e/o soccorso, i veicoli delle Forze di Polizia e i veicoli adibiti alla raccolta differenziata.La Polizia Locale adotterà tutti i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.