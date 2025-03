Incontro di solidarietà : torneo di Burraco di beneficenza promosso dal Comitato della CRI di Perugia - Tuttoggi.info

Domenica 30 marzo 2025, presso il Circolo “La Piroga” di Perugia, si svolgerà un evento speciale volto a sostenere una causa di grande valore sociale: il Torneo di Burraco di Beneficenza, organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Perugia

(Perugia) Il torneo di Burraco, organizzato dalla Croce Rossa di Perugia, non è solo un’occasione per divertirsi e socializzare, ma rappresenta anche un’importante opportunità per contribuire a un progetto che mira a migliorare la vita delle persone vulnerabili nella comunità.

Dettagli dell’Evento : il luogo di svolgimento della gara è la sede del “Circolo ARCI La Piroga”, situato in Via Ferento, 9 a Ponte della Pietra (PG). L’accreditamento dei partecipanti inizierà alle ore 15:00, mentre il torneo prenderà il via alle 15:30. Il format della competizione prevede 3 turni da 4 smazzate con movimento Mitchel e un turno da 4 smazzate Danese, supervisionati da arbitri federali e con conteggi computerizzati. La quota di iscrizione è fissata a € 20,00 e il ricavato sarà interamente devoluto al progetto “ESTATE con CRI”.

Un Progetto di Inclusione Sociale. Il progetto “ESTATE con CRI” si propone di offrire un’esperienza di inclusione e svago a persone disabili e vulnerabili, un gruppo che spesso si trova ad affrontare difficoltà maggiori durante il periodo estivo. Le scuole sono chiuse, i centri diurni non operano e le famiglie si trovano a dover gestire un carico assistenziale ridotto. In questo contesto, il torneo di burraco rappresenta un’importante fonte di sostegno per organizzare una vacanza al mare, a Marzocca, vicino Senigallia.

Grazie all’impegno dei volontari della Croce Rossa Italiana, circa ottanta persone, tra cui ragazzi disabili, famiglie vulnerabili e volontari, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza di condivisione e inclusione. Durante la vacanza, i partecipanti non solo si godranno momenti di relax sulla spiaggia, ma saranno anche coinvolti in attività di gestione dell’albergo, apprendendo competenze utili e vivendo una vera esperienza di responsabilità.

Un Appello alla Comunità. La Croce Rossa Italiana di Perugia invita tutti a partecipare a questo evento di beneficenza, non solo per divertirsi, ma anche per contribuire a un progetto che ha un impatto concreto sulla vita di molte persone. Ogni iscrizione, ogni donazione, rappresenta un passo verso una maggiore inclusione sociale e un sostegno a chi ne ha più bisogno.

La consigliera del comitato cri di Perugia, Maria Felicia Scarcella, organizzatrice dell’evento, oltre il Circolo ARCI ospitante “La Piroga” ha voluto ringraziare per il prezioso aiuto l’Aps “Il Sagittario, la federazione FITAB e l’associazione AiCS.

Il torneo di Burraco, in beneficenza, è molto più di un semplice torneo. È un’opportunità per unire le forze, per dimostrare solidarietà e per portare un po’ di gioia e speranza a chi vive situazioni di difficoltà. In questo importante appuntamento la partecipazione può fare la differenza.