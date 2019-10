Incontro a Terni tra le candidate Paola Agabiti Urbani e Donatella Tesei

Incontro a Terni tra la candidata presidente, Donatella Tesei, e Paola Agabiti Urbani, capolista nella lista “Tesei Presidente per l’Umbria”.

Tesei e Agabiti hanno avuto modo di incontrare alcuni sostenitori della lista “Tesei Presidente per l’Umbria”.

La candidata presidente e la capolista hanno anche avuto l’occasione di confrontarsi rispetto ai prossimi impegni della campagna elettorale, a cominciare dalla presentazione ufficiale della lista che si è tenuta oggi 5 ottobre a Perugia alle 11.30 nella Sala dei Notari.

Ad aprire gli interventi è stata proprio la candidata alla presidenza del centrodestra “A chiedermi di candidarmi – ha raccontato – sono stati proprio gli umbri. Ho accettato questa richiesta, gravosa e stimolante al tempo stesso, per il grande amore che ho per questa terra e per i suoi abitanti. Un compito che sarà complesso, ma che riusciremo a portare avanti anche grazie al fondamentale appoggio dei tanti che hanno scelto di mettersi in gioco insieme a me. La lista presenta al suo interno professionalità e sensibilità diverse, utili a far rialzare l’Umbria e a regalare una visione ed una speranza a questa regione. Siamo qui per lavorare, ci mettiamo a disposizione ora per la campagna elettorale e dal 28 ottobre per amministrare. Tutto in maniera trasparente e lineare, non come quei strani accordi tra forze politiche che si sono sempre contrapposte, situazioni anomale difficilmente spiegabili agli umbri”.

Comunicato di Campagna Elettorale per le Regionali 2019

