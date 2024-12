Incidenti con auto e motorini, trovati ubriachi | Pure giovanissimi con sigarette “truccate”

Incidenti con auto e ciclomotori, i carabinieri li hanno trovati ubriachi. Diversi gli interventi effettuati dai militari del Comando provinciale di Perugia, che a seguito di incidenti o di controlli sulla strada hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia e a quella di Spoleto otto persone, tre delle quali segnalate anche alla locale Prefettura perché assuntrici di droga.

Giovanissimi a Città di Castello

A Città di Castello gli interventi hanno riguardato giovanissimi appena maggiorenne. Un 19enne del luogo, sorpreso alla guida con sintomatologia compatibile a pregressa assunzione di sostanze alcoliche, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 0.86g/l.

Un 19enne e un 20enne, di origini straniere, ma domiciliati a Città di Castello, ed un 19enne del posto, in due distinte circostanze, sono stati trovati in possesso, i primi due di hashish, mentre il terzo di una sigaretta artigianale parzialmente fumata, contenente anch’essa droga.

Cade col ciclomotore

E’ risultato ubriaco, con tasso alcolemico di 2,73 g/l (per cui la patente gli è stata ritirata e il motociclo sottoposto a sequestro) il 35enne straniero che a San Giustino si è ferito andando fuori strada. Al controllo dei carabinieri della Stazione di San Giustino è appunto risultato positivo all’alcol-test.

Nel Tuderte due incidenti perché ubriachi

Una 30enne e un 25enne, entrambi italiani, in due diverse circostanze, hanno avuto un incidente con le loro auto, senza il coinvolgimento di altri mezzi. L’Aliquota radiomobile dei carabinieri di Todi li ha sottoposti a controllo etilometrico: sono risultati positivi con un tasso rispettivamente pari a 1,38 g/l e 0.89g/l. Per cui la patente di guida è stata ritirata ad entrambi.

Controlli al Trasimeno

L’Aliquota Radiomobile di Città della Pieve ha fermato un 30enne, residente in un’altra regione, alla guida della propria autovettura e lo sottoposto ad accertamento etilometrico: l’uomo è risultato positivo con un tasso di ebbrezza alcolica pari a 1,16g/l.

Un 46enne è stato invece sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico pari a 2,54 g/l: patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro.

A Foligno e Nocera Umbra

A Foligno un 20enne del posto, fermato alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato positivo con un tasso di ebbrezza alcolica pari a 1,16g/l.

I carabinieri della Stazione di Nocera Umbra hanno fermato per un controllo un 39enne straniero, residente in zona, alla guida della propria autovettura. L’uomo è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 1,32g/l.

Proseguiranno i controlli

In relazione alle sanzioni comminate per la guida in stato di ebbrezza alcolica,i carabinieri ricordano che il valore minimo del tasso alcolemico pari a 0,50 g/l, se superato, dà luogo a illeciti previsti dal Codice della Strada, che comportano violazioni di natura amministrativa e penale, a seconda dell’entità dello stato di intossicazione raggiunto. Le attività di istituto dei Comandi dell’Arma proseguiranno su tutto il territorio provinciale.