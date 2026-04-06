Incidente tra auto e moto in via dello Stadio, 54enne in prognosi riservata - Tuttoggi.info

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Terni un 54enne rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di Pasqua in viale dello Stadio.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica tra una Citroen C3 condotta da una donna di Terni e una moto con in sella il 54enne. Nell’impatto tra i due mezzi, ad avere la peggio è stato il centauro, che è finito violentemente a terra. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con il 54enne che è stato trasportato all’ospedale di Terni in codice rosso e quindi ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente, per la gestione della viabilità e i rilievi, è intervenuta anche la polizia locale.