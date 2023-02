Incidente tra auto e furgone sulla Ss77 a Colfiorito, uomo soccorso in elicottero

Sulla Ss77 a Colfiorito incidente tra due veicoli con 3 feriti: due trasportati in ambulanza a Foligno, uno ad Ancona con l'elisoccorso

E’ stato necessario l’intervento di un elicottero per soccorrere una delle persone rimaste ferite nel pomeriggio di lunedì lungo la nuova Ss77 all’altezza di Colfiorito. L’incidente in superstrada ha visto scontrarsi un’auto ed un furgone, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno, che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere dei veicoli i feriti. Tre le persone rimaste coinvolte, per fortuna in modo non grave. In particolare un uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Ancona. Gli altri due, invece, sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Foligno. Lungo la Ss77 nei pressi di Colfiorito sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Camerino ed il personale dell’Anas.