Tamponamento tra 3 auto sulla Tuderte, donna soccorsa in ambulanza | Foto - Tuttoggi.info

Incidente stradale tra Spoleto e Castel Ritaldi lungo la strada provinciale, coinvolti 3 veicoli: municipale e 118 sul posto

La strada provinciale Tuderte al confine tra i comuni di Spoleto e Castel Ritaldi è stata al centro mercoledì mattina di un incidente stradale che ha coinvolto 3 automobili. Si è trattato di un tamponamento, avvenuto all’altezza del supermercato Eurospin.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale ed un’ambulanza del 118. Nell’incidente, infatti, una donna è rimasta ferita in modo non grave: è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Spoleto in codice verde.