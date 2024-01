Incidente tra 3 auto a Ponte Felcino, 4 feriti AGGIORNAMENTI

Lo scontro davanti all'Eurospin, sul posto vigili del fuoco, operatori sanitari e forze dell'ordine

Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto poco dopo le 16 a Ponte Felcino, di fronte all’Eurospin, lungo la Via Tiberina Nord. Tre le auto coinvolte, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia municipale.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dai mezzi incidentati due dei quattro feriti. Due delle persone ferite (una donna di 71 anni e una 35enne), sono state ricoverate in codice rosso. Gli altri feriti sono un uomo di 45 anni in codice giallo e un 60 in codice verde.

La viabilità è stata ripristinata.

(notizia in aggiornamento)