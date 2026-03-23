Incidente tra 2 auto, bambina ricoverata a Foligno - Tuttoggi.info

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Incidente tra 2 auto, bambina ricoverata a Foligno

Redazione

Incidente tra 2 auto, bambina ricoverata a Foligno

Lun, 23/03/2026 - 21:16

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Un incidente della strada si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in località Santo Chiodo a Spoleto dove due autovetture, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, hanno impattato all’altezza dell’incrocio tra via degli Operai e via dei Marmisti.

L’impatto è stato di una qualche violenza per l’esplosione di tutti gli airbag e a farne le spese è stata una bambina che è stata ricoverata all’Ospedale di Foligno. Le sue condizioni, a quanto è dato sapere, non destano preoccupazione particolare tra i sanitari che l’hanno presa in cura e l’hanno già sottoposta ai primi accertamenti. La bambina vittima dell’incidente avrebbe battuto la testa. Incolumi i conducenti delle due autovetture.

Sul posto dell’incidente, oltre alla Polizia locale e al 118, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco di Spoleto.

Non è la prima volta che questo incrocio, scarsamente segnalato, è teatro di scontri tra auto e moto tanto che i titolari delle varie imprese (nella zona sono presenti numerosi esercizi commerciali) hanno più volte chiesto una segnaletica migliore, se non anche con l’ausilio di luci ad intermittenza.

© Riproduzione riservata

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