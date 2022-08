Incidente tra 2 auto all’incrocio, c’è un morto. Tre feriti, anche un bambino

Incidente a San Giustino sabato sera. A scontrarsi sono state due auto con a bordo in tutto 4 persone, una è deceduta

Gravissimo incidente stradale sabato sera, con una persona che è deceduta.

L’incidente è avvenuto a San Giustino, all’incrocio tra via Tifernate e via Fratelli Rosselli. A scontrarsi sono state due auto con a bordo in tutto 4 persone. Il passeggero di una delle due vetture è purtroppo morto nel violento impatto. Ferite le altre 3 persone, tra cui un bambino, secondo quanto confermano i vigili del fuoco. Al momento non si hanno notizie sulle loro condizioni.