Incidente sulla ss75 "Centrale umbra", strada chiusa a Spello - Tuttoggi

Incidente tra due veicoli sulla Ss75 Centrale Umbra in direzione di Foligno, strada chiusa tra Cannara e Spello

Grave incidente stradale sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” martedì mattina tra Spello e Foligno. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due veicoli. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Foligno nei pressi del km 20,500 a Spello.

Il traffico – fa sapere l’Anas – è deviato con indicazioni in loco. Chiuso, infatti, il tratto tra lo svincolo per Cannara e Spello, con il traffico che viene deviato su via dell’Industria, la parallela alla “Centrale Umbra”. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.