Incidente sulla Flaminia a Foligno, 4 feriti - Tuttoggi

Rallentamenti sulla Flaminia a Foligno per un incidente che ha coinvolto 2 auto con il ferimento di 4 persone

Sulla strada statale 3 ‘Via Flaminia si registrano dei rallentamenti in entrambe le direzioni, in corrispondenza del comune di Foligno, in provincia di Perugia, a causa di un incidente avvenuto al km 150,700.

Il sinistro ha coinvolto due veicoli e quattro persone sono rimaste ferite.