Incidente sulla E45, transito a una corsia per ripristinare le barriere

A seguito dell'incidente provocato dalla donna uscita di strada | Il cantiere dal 30 novembre fino a sabato 4 dicembre

A partire da domani, martedì 30 dicembre, transito in una sola corsia sulla E45 tra Ponte San Giovanni e Collestrada (Perugia) in direzione Cesena. L’Anas attiva infatti il cantiere per ripristinare le barriere travolte nell’incidente provocato da una donna uscita di strada in quel punto e finita con la sua Toyota sulla strada sottostante.

Il completamento – fa sapere Anas – è previsto entro sabato 4 dicembre.