Incidente sulla E45 prima dell’uscita di Marsciano, coinvolte 4 auto e un furgone | Aggiornamento, traffico riaperto

Aggiornamento delle 11,04- L’ANAS comunica che è’ stato riaperto al traffico il tratto di strada interessato dall’incidente di questa mattina.

Traffico momentaneamente bloccato sulla strada statale SS3 bis “Tiberina” (E45), al km 49,000, in direzione Perugia, in località Collazzone, a causa di un incidente che ha visto coinvolte 4 macchine e un furgone. Al momento sconosciute le cause che hanno provocato l’impatto.

Sul posto ci sono i mezzi dell’ANAS, della Polizia Stradale e i sanitari del 118.

