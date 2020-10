Incidente sulla E 45, due morti e 7 feriti FOTO

Due persone sono morte e 7 sono rimaste ferite nel gravissimo incidente che si è verificato nella tarda serata di giovedì lungo la E 45. Tre le auto che, per cause in corso di accertamento, si sono urtate violentemente nel tratto tra le uscite di Pantalla e di Marsciano, in direzione Perugia.

Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori. Per due degli occupanti delle tre vetture non c’è stato nulla da fare. Le due squadre dei vigili del fioco intervenute e le autoambulanze del 118 hanno soccorso le 7 persone rimaste ferite.

La strada, in direzione Perugia, è stata a lungo chiusa al traffico. Sul posto carabinieri e polizia stradale.