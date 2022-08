Incidente sulla “Centrale umbra”, auto nella scarpata tra Foligno e Spello

Incidente sulla Ss75 Centrale umbra, un'auto finisce nella scarpata: polizia stradale e ambulanza del 118 sul posto

Incidente stradale martedì mattina dopo le 7.30 lungo la strada statale 75 “Centrale Umbra” in direzione Assisi / Perugia. Un’auto – per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale – è finita nella scarpata adiacente alla superstrada.

Sul posto è attualmente presente, oltre alla polstrada, un’ambulanza del 118. L’incidente è avvenuto tra Foligno e Spello.