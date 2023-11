Incidente sul raccordo, quattro auto coinvolte e due feriti | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

A causa di un incidente stradale, traffico bloccato nel tardo pomeriggio di domenica lungo il Raccordo Autostradale “Bettolle – Perugia” all’altezza del km 42,200 a Corciano in direzione Perugia.

Nel sinistro – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti quattro veicoli e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Intorno alle 20, fa sapere Anas, la circolazione stradale è tornata regolare.