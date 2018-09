Incidente sul lavoro a Bastardo, feriti due operai | Uno è grave

Due operai di una ditta di manutenzioni sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto presso l’azienda Farchioni, nella sede dei molini a Bastardo di Giano dell’Umbria. I due dipendenti di una ditta esterna (un 43enne e un 62enne) stavano lavorando ad un quadro elettrico, quando – intorno alle 11 di questa mattina – sono stati colpiti da una forte scossa di corrente. Soccorsi dal 118, sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Foligno. Uno dei due ha riportato ustioni gravi e per questo è stato predisposto il suo trasferimento al centro grandi ustionati di Cesena. L’altro, invece, avrebbe riportato lesioni più lievi.

Sul posto, oltre a 118 e vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Spoleto, guidati dal capitano Aniello Falco, che stanno effettuando accertamenti per ricostruire con esattezza l’accaduto, coordinati dal sostituto procuratore Vincenzo Ferrigno.

