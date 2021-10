Incidente stradale sulla "Tuderte", muore 78enne - Tuttoggi

L'anziano potrebbe aver perso il controllo del veicolo per un malore, illeso l'altro automobilista coinvolto nell'incidente

Un uomo di 78 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 451 “Tuderte”. Nonostante i soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Lo scontro, che ha coinvolto due auto, è avvenuto nel territorio comunale di Giano dell’Umbria, all’altezza di Casa Naticchia, nei pressi del distributore di benzina, poco prima delle 16.

Secondo quanto trapela, l’anziano – residente nella zona – avrebbe perso il controllo dell’auto, andando ad occupare parzialmente la corsia opposta in cui sopraggiungeva un altro veicolo, condotto da un giovane. Inevitabile l’impatto, in seguito al quale il 78enne è deceduto, nonostante i soccorsi del personale del 118. Pressoché illeso, invece, il conducente dell’altra automobile. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Spoleto e quelli della stazione di Giano.

Tra le ipotesi al vaglio, quella che l’anziano gianese possa essere stato colto da un malore e possa aver per questo perso il controllo della vettura. La salma del poveretto è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia di rito.

(foto di repertorio)