Incidente stradale a Colpernaco: muore una donna

La vittima

La donna che non ce l’ha fatta aveva 54 anni, residente nel Folignate. E’ stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico a causa di una lesione molto severa avuta, ma non ce l’ha fatta. L’altra donna, residente fuori regione, di circa 30 anni, è in prognosi riservata, le sue condizioni appaiono stabili.