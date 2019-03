Incidente, residente a Perugia muore ad Arezzo

share

Una donna di origine straniera, residente da tempo a Perugia, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la SS 73, in provincia di Arezzo. La donna si trovava insieme al figlia 14enne in un’auto che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un camion. Illeso l’autista del mezzo pesante, mentre la donna è morta a seguito delle ferite.

Ricoverato all’ospedale Mayer di Firenze in gravi condizioni il figlio 14enne della donna. Sul luogo dell’incidente, due autoambulanze, oltre ai vigili del fuoco ed alle forze dell’ordine.

