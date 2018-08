Incidente mortale su autostrada A1 | Autotrasportatore perde la vita dopo incendio tir

Altro tragico incidente mortale lungo la A1, sempre all’altezza di Orvieto, dopo il drammatico schianto tra un tir e un’auto che questa mattina ha causato la morte di un uomo di 33 anni e del figlio di 9.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’incidente che è avvenuto nella tarda sera di oggi, avrebbe interessato almeno due mezzi pesanti che, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, sono entrati in collisione.

In seguito allo schianto, uno dei tir è stato interessato da un incendio che non avrebbe lasciato scampo al conducente. Inutile il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari prontamente giunti sul posto.

