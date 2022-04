Incidente lungo autostrada A1, traffico paralizzato a Orvieto - Tuttoggi

Incidente stradale lungo l'autostrada A1 non distante dal casello di Orvieto, sul posto vigili del fuoco e polizia stradale

Un incidente stradale è avvenuto martedì mattina dopo le 12 lungo l’autostrada A1, non distante dal casello autostradale di Orvieto. Un’auto risulta gravemente danneggiata nel sinistro che non è al momento chiaro se ha coinvolto più veicoli o meno.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia. Il traffico risulta al momento paralizzato nella zona per consentire i soccorsi. L’incidente è avvenuto in direzione Roma.